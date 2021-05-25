CNN: названы место и время встречи Путина и Байдена

https://static.news.ru/photo/cf36123e-bd59-11eb-a512-96000091f725_660.jpg Владимир Путин Фото: kremlin.ru

Сразу несколько осведомлённых американских чиновников назвали точную дату и место встречи президентов США и России Джо Байдена и Владимира Путина, передаёт телеканал CNN.

Издание отмечает, что саммит с участием лидеров двух государств состоится 15–16 июня. Путин и Байден встретятся в Женеве, Швейцария. Такая договорённость практически достигнута.

Белый дом на этой неделе направил в Женеву советника по национальной безопасности Джейка Салливана для встречи с российским коллегой, — рассказали чиновники.

Официальные представители Белого дома пока не комментируют детали саммита и переговоров по встрече двух президентов.

Между тем замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что окончательное решение о месте и дате проведения саммита зависит от итогов переговоров главы российского внешнеполитического ведомства Сергея Лаврова и госсекретаря США Энтони Блинкена.

Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков говорил, что президент России Владимир Путин примет решение по встрече с президентом США Джо Байденом после анализа ситуации.