CNN: названы место и время встречи Путина и Байдена

Сразу несколько осведомлённых американских чиновников назвали точную дату и место встречи президентов США и России Джо Байдена и Владимира Путина, передаёт телеканал CNN.
Издание отмечает, что саммит с участием лидеров двух государств состоится 15–16 июня. Путин и Байден встретятся в Женеве, Швейцария. Такая договорённость практически достигнута.
Белый дом на этой неделе направил в Женеву советника по национальной безопасности Джейка Салливана для встречи с российским коллегой, — рассказали чиновники.
Официальные представители Белого дома пока не комментируют детали саммита и переговоров по встрече двух президентов.
Между тем замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что окончательное решение о месте и дате проведения саммита зависит от итогов переговоров главы российского внешнеполитического ведомства Сергея Лаврова и госсекретаря США Энтони Блинкена.
Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков говорил, что президент России Владимир Путин примет решение по встрече с президентом США Джо Байденом после анализа ситуации.