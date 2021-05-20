В Кремле рассказали, когда Путин примет решение о встрече с Байденом

Президент России Владимир Путин примет решение по встрече с президентом США Джо Байденом после анализа ситуации. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, сообщает РИА Новости.
Анализ продолжается. Опять же, будут анализироваться итоги контактов Лаврова и Блинкена, и потом уже президент будет принимать решение, — цитирует его агентство.
Ранее источники отмечали, что со стороны Москвы нет однозначного ответа на встречу двух лидеров, но если российская сторона даст своё согласие, то встреча с большой вероятностью пройдёт в Швейцарии.
Окончательное решение о месте и дате проведения саммита зависит от итогов переговоров главы МИД России Сергея Лаврова и госсекретаря США Энтони Блинкена. Об этом ранее заявлял замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
Переговоры руководителей внешнеполитических ведомств двух стран прошли в исландской столице Рейкьявике и продолжались около двух часов. Лавров рассказал, какие темы обсуждались в ходе встречи.
Хотите получать новости быстрее всех? Подписывайтесь на нас в Telegram