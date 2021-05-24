Блинкен обсудил «Северный поток — 2» и Белоруссию с главой МИД Германии

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Госсекретарь США Энтони Блинкен провёл телефонную беседу с коллегой из Германии Хайко Маасом. Он сообщил, что США обеспокоены продолжающимся строительством газопровода «Северный поток — 2». Об этом пишет ТАСС со ссылкой на заявление пресс-секретаря Госдепартамента Неда Прайса.

Госсекретарь подтвердил обеспокоенность США касательно газопровода «Северный поток — 2», — отмечается в тексте.

Также дипломаты обсудили ситуацию в Белоруссии и реакцию западных стран на произошедшее с самолётом авиакомпании Ryanair, следовавшего рейсом Афины — Вильнюс, на котором задержали бывшего главного редактора Telegram-канала Nexta Романа Протасевича.

Блинкен также обсудил с Маасом совместные усилия по оказанию помощи в Газе и важность «оживления НАТО».

21 мая Вашингтон внёс в санкционные списки 13 судов и три российские организации, принимающие участие в строительстве «Северного потока — 2». При этом ранее администрация президента США Джо Байдена решила снять санкции с компании Nord Stream 2 AG, реализующей проект российского газопровода.