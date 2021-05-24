Еврокомиссия назвала «Северный поток — 2» бесполезным для модернизации РФ

https://static.news.ru/photo/1892416c-bd20-11eb-abd7-96000091f725_660.jpg Фото: Nord Stream AG/Global Look Press

Завершение строительства и введение в эксплуатацию газопровода «Северный поток — 2» не будет способствовать модернизации России. Об этом заявила глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, передаёт Reuters.

То, что мы видим сегодня — это экономика, которой в существенной степени не хватает модернизации, и которая очень сильно зависит от энергетических доходов. Поэтому я считаю, что такое сотрудничество на уровне энергетики не приведёт к модернизации и не принесёт никаких реальных перемен, — заявила фон дер Ляйен.

Об этом проекте она высказалась, рассуждая о сотрудничестве России и Евросоюза в сфере энергетики.

В рамках «Северного потока — 2» предполагается строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии.

Ранее стало известно, что экономические интересы многих европейских стран (в том числе Германии) перевесили политическое сопротивление США проекту российского газопровода «Северный поток — 2». Об этом заявил член комитета бундестага по экономическим делам и энергетике Хайко Хессенкемпер. Он отметил, что реальные аргументы взяли верх, потому что газопровод нужен не только ФРГ, но и многим другим европейским странам.