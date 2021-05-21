В ФРГ рассказали, как Европе удалось отстоять «Северный поток — 2»

https://static.news.ru/photo/b9653602-ba47-11eb-92d8-96000091f725_660.jpg Фото: gazprom.ru

Экономические интересы многих европейских стран (в том числе Германии) перевесили политическое сопротивление США проекту российского газопровода «Северный поток — 2». Об этом в разговоре с журналистами заявил член комитета бундестага по экономическим делам и энергетике Хайко Хессенкемпер, передаёт РИА Новости.

Он отметил, что реальные аргументы взяли верх, потому что газопровод нужен не только ФРГ, но и многим другим европейским странам. Например, Нидерландам. Раньше, как сказал Хессенкемпер, они были экспортёрами, а теперь становятся зависимыми от импорта природного газа.

В контексте газопровода уже поднимался и вопрос о возможности транспортировки по данному трубопроводу водорода. Это должно стать важной частью климатической политики Германии. По поводу санкций можно сказать, что Вашингтон, по всей видимости, отдал приоритет трансатлантическому партнёрству. Думаю, что «Северный поток — 2» будет достроен и что отношения вернутся в нормальное русло, — заявил представитель бундестага.

Ранее администрация президента США Джо Байдена решила снять санкции с Nord Stream 2 AG, объяснив это национальными интересами страны. Американские сенаторы возмутились этим решением, а представители Госдепа выступили за закрытие проекта.

В свою очередь, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в эфире «Радио НВ» сказал, что реализация проекта газопровода «Северный поток — 2» будет поражением американской дипломатии. Он напомнил, что официальная позиция США неизменна. В Белом доме считают «Северный поток — 2» ненужным и плохим проектом.