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Польша для охраны границы с Белоруссией привлечёт военные вертолёты

23:10, 06 октября 2021
Польша для охраны границы с Белоруссией привлечёт военные вертолёты Фото: Attila Husejnow/Keystone Press Agency/Global Look Press
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Министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак заявил, что территория вдоль границы с Белоруссией будет патрулироваться с использованием военных вертолётов. Они начнут следить за рубежами с воздуха в ближайшие дни, написал чиновник в Twitter.

Обеспечение непроницаемости границы с Белоруссией является в настоящее время ключевым заданием Войска польского и Пограничной стражи. Сотрудников пограничной стражи поддерживают около трёх тысяч солдат, — подчёркивается в его сообщении.

Президент Польши ранее установил режим чрезвычайного положения на территориях, граничащих с Белоруссией. Польские рубежи охраняют армия и полиция. Только в сентябре зафиксированы 7535 попыток нелегального пересечения границы со стороны Белоруссии, тогда как за весь прошлый год таких попыток было 120.

Ранее стало известно, что власти контролируют ситуацию с беженцами на территории Белоруссии. Об этом заявил глава МВД республики Иван Кубраков, комментируя ряд сообщений о пересечении госграницы группами боевиков и нелегальными мигрантами. Никаких проблемных вопросов на территории Республики Беларусь нет, указал министр.

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