В МВД Белоруссии заявили о контроле за ситуацией с беженцами

Власти контролируют ситуацию с беженцами на территории Белоруссии. Об этом заявил глава МВД республики Иван Кубраков на заседании палаты представителей Национального собрания, комментируя сообщения ряда Telegram-каналов о пересечении госграницы группами боевиков и нелегальными мигрантами, передаёт БелТА.

Хочу сказать, что ситуация с беженцами на территории республики находится под контролем. Никаких проблемных вопросов на территории Республики Беларусь нет, — сказал министр.

Он добавил, что за помощью к государству обратились 368 беженцев, в частности, 56 человек нуждались в жилье. По словам Кубракова, на территории Витебской и Гомельской областей созданы специальные пункты оказания помощи, где мигранты могут получить материальную и психологическую поддержку.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал ситуацию с мигрантами на границе с Евросоюзом «гуманитарной катастрофой». Он заявил о необходимости принятия Минском мер для спасения от нелегалов.