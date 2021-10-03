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В МВД Белоруссии заявили о контроле за ситуацией с беженцами

12:33, 04 октября 2021
В МВД Белоруссии заявили о контроле за ситуацией с беженцами Белорусский погранстолб Фото: Государственная пограничная охрана Латвии
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Власти контролируют ситуацию с беженцами на территории Белоруссии. Об этом заявил глава МВД республики Иван Кубраков на заседании палаты представителей Национального собрания, комментируя сообщения ряда Telegram-каналов о пересечении госграницы группами боевиков и нелегальными мигрантами, передаёт БелТА.

Хочу сказать, что ситуация с беженцами на территории республики находится под контролем. Никаких проблемных вопросов на территории Республики Беларусь нет, — сказал министр.

Он добавил, что за помощью к государству обратились 368 беженцев, в частности, 56 человек нуждались в жилье. По словам Кубракова, на территории Витебской и Гомельской областей созданы специальные пункты оказания помощи, где мигранты могут получить материальную и психологическую поддержку.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал ситуацию с мигрантами на границе с Евросоюзом «гуманитарной катастрофой». Он заявил о необходимости принятия Минском мер для спасения от нелегалов.

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