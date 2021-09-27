Лукашенко назвал гуманитарной катастрофой ситуацию на границе с ЕС

Ситуация с мигрантами на границе Белоруссии с ЕС — это гуманитарная катастрофа. Об этом заявил президент республики Александр Лукашенко на встрече с представителями силового блока 27 сентября. Он отметил необходимость принятия Минском мер для спасения нелегалов.

Давайте посоветуемся, как дальше будем работать. Это же не дело, что люди страдают. Ну да, одели, накормили их, дрова отвезли им туда, палатки какие-то передали. Но зимой они же замерзнут. Это же люди, пришедшие за тысячи километров с юга, — цитирует Лукашенко официальный сайт президента страны.

По мнению главы государства, происходящее на границах усугубляется действиями европейских властей, которые ввели чрезвычайное положение.

Помимо ситуации с мигрантами, Лукашенко обеспокоен курсом на конфронтацию ряда европейских государств и США. В частности, разворачиванием военных корпусов в Польше и учебно-тренировочных лагерей на Украине.

Ранее белорусский Совет безопасности сообщал о пресечении более 700 попыток вытеснения беженцев из Польши и Литвы на территорию страны. По данным ведомства, только в августе и сентябре 2021 года эти государства ЕС пытались выдворить в страну более 8,5 тысячи мигрантов.