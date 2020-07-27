Политолог оценил вероятность войны после ЧП на ливано-израильской границе

https://static.news.ru/photo/b762b3bc-d01d-11ea-ba6e-fa163e074e61_660.jpg Фото: guoyu/Xinhua/Global Look Press

Столкновение на южной границе Ливана, вероятнее всего, является ответом военно-политического шиитского движения «Хезболла» на гибель его бойца в результате удара ВВС Израиля по Дамаску и ещё не означает начала нового ливано-израильского конфликта. Такого мнения придерживается ливанский политолог Аля Хассан.

Мы в данный момент не имеем полной картины. Заместитель лидера «Хезболлы» шейх Наим Касем говорил о послании Израиля через посредника в ООН о том, что израильская сторона не располагала информацией о нахождении бойца «Хезболлы» на месте, которое подверглось удару. Ситуация сейчас «на земле» важнее, чем какие-то политические заявления. Только по действиям на месте можно будет понять, выйдет ситуация из-под контроля или нет. Пока в СМИ поступают сообщения о затишье в южном Ливане, — рассказал РИА Новости эксперт.

По его словам, заявления премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху о намерении ответить на любые действия со стороны Ливана и Сирии — это не более чем попытка сломить существующие правила боя. Хассан усомнился в том, что у него есть на это реальные силы, кроме того, на данном этапе никто не хочет войны.

Уточняется, что за время войны в Сирии неоднократно в результате ударов израильской авиации гибли высокопоставленные командиры — ударами с воздуха были убиты лидеры движения Имад Мугние и Самир Кантара. Бойцы «Хезболлы» каждый раз отвечали боевой операцией в пограничной зоне, атакую технику или военнослужащих Израиля.

Политолог считает, что у ситуации два направления. Военно-полевое не следует комментировать, пока нет заявления со стороны «Хезболлы». Если говорить о политическом аспекте, отметил Хассан, то, нет сомнений, что это ответ на происшествие, которое произошло в Дамаске и в результате которого погиб один из членов движения. Ещё несколько лет назад в «Хезболле» заявили, что в ответ на гибель члена движения будет равносильный и незамедлительный ответ, невзирая на какие-либо политические аспекты.