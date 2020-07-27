СМИ: «Хезболла» атаковала позиции израильских военных на границе с Ливаном

Военно-политическое шиитское движение «Хезболла» 27 июля атаковало позиции израильских сил обороны вдоль израильско-ливанской границы.
По данным информированных ливанских источников, на которые
Также существует другая версия, согласно которой представители «Хезболлы» проникли на позиции израильских сил обороны в городе Гаджар и попытались нанести удар по военному конвою,
Отмечается, что сейчас «Хезболла» ведёт бои с израильскими военнослужащими. В самой шиитской организации данную информацию не прокомментировали.
Как писал NEWS.ru, израильские военные начали работы по размещению вдоль границы с Ливаном сенсоров, которые помогут обнаружить подземные тоннели на территорию еврейского государства. Установка сенсоров ведётся в рамках операции «Северный щит» по поиску и уничтожению ведущих на территорию Израиля тоннелей ливанского шиитского движения «Хезболла». Ранее военные обнаружили и уничтожили шесть лазов, вырытых под границей для диверсий на израильской территории.
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