СМИ: «Хезболла» атаковала позиции израильских военных на границе с Ливаном

https://static.news.ru/photo/037f4b70-d014-11ea-8bfd-fa163e074e61_660.jpg Фото: Marwan Naamani/dpa/Global Look Press

Военно-политическое шиитское движение «Хезболла» 27 июля атаковало позиции израильских сил обороны вдоль израильско-ливанской границы.

По данным информированных ливанских источников, на которые ссылается агентство Reuters, «Хезболла» провела операцию против израильской армии в приграничном районе Ферма Шебаа. По другим данным, представители шиитской организации выпустили противотанковую управляемую ракету «Корнет» по израильскому военному транспортному средству в районе Ферма Шебаа, что вызвало ответную реакцию.

Также существует другая версия, согласно которой представители «Хезболлы» проникли на позиции израильских сил обороны в городе Гаджар и попытались нанести удар по военному конвою, уточняет AMN News.

Отмечается, что сейчас «Хезболла» ведёт бои с израильскими военнослужащими. В самой шиитской организации данную информацию не прокомментировали.

Как писал NEWS.ru, израильские военные начали работы по размещению вдоль границы с Ливаном сенсоров, которые помогут обнаружить подземные тоннели на территорию еврейского государства. Установка сенсоров ведётся в рамках операции «Северный щит» по поиску и уничтожению ведущих на территорию Израиля тоннелей ливанского шиитского движения «Хезболла». Ранее военные обнаружили и уничтожили шесть лазов, вырытых под границей для диверсий на израильской территории.