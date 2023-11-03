Политолог объяснил, почему Украину не возьмут в НАТО Политолог Журавлев: отказ от территорий не поможет Украине вступить в НАТО

Украине откажут во вступлении в НАТО, даже если страна обязуется не возвращать утраченные в ходе СВО территории военным путем, отметил в беседе с Lenta.ru политолог Дмитрий Журавлев. Он пояснил, что в Альянсе могут опасаться возобновления конфликта, а это чревато мировой войной.

Украина вполне может отказаться от территорий в обмен на вступление в НАТО, но вопрос в том, захочет ли этого альянс. Там четкий принцип: страна в состоянии конфликта не может быть принята в НАТО. Поэтому, когда Арестович предлагает прекратить конфликт, договориться, признать границы взамен на вступление в НАТО, это не значит, что в НАТО с этим согласны, — заметил политолог.

Он подчеркнул, что принятие Украины в НАТО принесет Альянсу больше вреда, чем пользы, потому что, даже если конфликт на время утихнет, он может вновь разгореться в дальнейшем. Членство Украины в НАТО распространит на нее статью о коллективной обороне, когда в случае войны с Россией остальным странам альянса придется автоматически вступить в боевые действия. А это уже чревато мировой войной.

Украина слишком эмоциональна, слишком иррациональна, что опасно для НАТО. Конечно, ее пообещают взять, но, может, лет через 30, — предположил Журавлев.

Ранее Алексей Арестович заявил о необходимости мирных переговоров с Россией. По его словам, народам обеих стран не нужны «бессмысленные убийства друг друга», поэтому нужно «начинать мириться».