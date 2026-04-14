Полиция установила личность преступника, напавшего на турецкую школу Milliyet: напавший на школу в Турции стрелок оказался ее выпускником

Напавший на школу в турецком городе Сиверек стрелок оказался ее бывшим учеником, сообщает издание Milliyet со ссылкой на губернатора Хасана Шылдака. Жертвами нападения стали 16 человек.

Преступником оказался бывший ученик заведения 2007 года рождения. Юноша, вооруженный дробовиком, ворвался в здание и открыл беспорядочный огонь по находившимся внутри людям. Среди пострадавших числятся четверо учителей, 10 студентов, сотрудник столовой и полицейский.

Налетчик отказался сдаваться прибывшим на место происшествия силовикам и покончил с собой до задержания. В настоящее время власти провинции и полиция выясняют мотивы, побудившие злоумышленника совершить это жестокое преступление.

До этого в Нижнекамске 13-летний ученик лицея с ножом напал на уборщицу. Подросток также бросал петарды в коридоре. В момент происшествия другие учащиеся закрылись в кабинетах. После этого всех эвакуировали, а на место прибыли экстренные службы.

Кроме того, подросток напал с ножом на 47-летнюю жительницу Нижнего Тагила в Свердловской области. Как сообщили в пресс-службе Следственного комитета России, от полученных травм женщина скончалась, 15-летний юноша скрылся.