Европейский гуманитарный университет признали экстремистским в Белоруссии

Верховный суд Белоруссии признал Европейский гуманитарный университет (European Humanities University) экстремистской организацией и запретил его деятельность на территории республики, сообщила пресс-служба Генпрокуратуры страны. Под запрет подпадают все входящие в структуру университета подразделения, а также использование его символики и атрибутики.

Верховный суд вынес решение о признании иностранной организации «Европейский гуманитарный университет» (Europeаn Humanities University) с входящими в ее состав структурными подразделениями экстремистской и запрещении ее деятельности на территории Республики Беларусь с использованием ее символики и атрибутики, — говорится в сообщении ведомства.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал чиновников к мобилизации. По его словам, следует сделать все возможное, чтобы страна «пережила это сложное и непонятное время». Фраза «работаем, чтобы жить» должна стать лозунгом для каждого гражданина страны. Глава государства сделал акцент на слове «жить», противопоставив его глаголу «выживать».