14 апреля 2026 в 15:13

Европейский гуманитарный университет признали экстремистским в Белоруссии

Верховный суд Белоруссии признал Европейский гуманитарный университет (European Humanities University) экстремистской организацией и запретил его деятельность на территории республики, сообщила пресс-служба Генпрокуратуры страны. Под запрет подпадают все входящие в структуру университета подразделения, а также использование его символики и атрибутики.

Верховный суд вынес решение о признании иностранной организации «Европейский гуманитарный университет» (Europeаn Humanities University) с входящими в ее состав структурными подразделениями экстремистской и запрещении ее деятельности на территории Республики Беларусь с использованием ее символики и атрибутики, — говорится в сообщении ведомства.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал чиновников к мобилизации. По его словам, следует сделать все возможное, чтобы страна «пережила это сложное и непонятное время». Фраза «работаем, чтобы жить» должна стать лозунгом для каждого гражданина страны. Глава государства сделал акцент на слове «жить», противопоставив его глаголу «выживать».

Суд решил судьбу подрядчика, строившего фортификации в Курской области
«Папины дочки», Прилучный, замуж в 40 лет: как живет Мирослава Карпович
Россиянам рассказали о возможностях для учащихся, не сдавших ГИА
Садоводам дали эффективные советы, как избавиться от борщевика
Счета владеющей особняком Тимура Иванова компании заблокировали
Политолог назвал сроки урегулирования конфликта на Ближнем Востоке
Гражданин Украины получил 12 лет колонии за подготовку теракта
В РСТ назвали самые дорогие направления отдыха за рубежом
План «Ковер» введен в одном российском городе
Госдума одобрила штрафы до 2 млн рублей за нарушения майнинга
Назван вариант долгосрочной экономии для отдыха на южных курортах России
На «Госуслугах» запустили тренажер для подготовки к ЕГЭ
Бизнес Газманова рухнул почти на 90%
«Я — герой Украины»: Буданов бросил вызов Зеленскому
Бизнесмен Ковалев назвал мягким приговор Чекалину
Продажа дома за 345 млн, лечение в России, ВСУ: как живет Валерий Меладзе
Генерал назвал «значимого игрока», который постарается сорвать мир в Иране
Водитель «затормозил» и отправил автобус в кювет
В заложниках у Мексики? Что известно об исчезновении Кристины Романовой
«Радиостанция Судного дня» передала новое сообщение
Дальше
Самое популярное
Льготы пенсионерам после 70 лет в 2026 году: что положено и как оформить
Семья и жизнь

Льготы пенсионерам после 70 лет в 2026 году: что положено и как оформить

Скандалы, стычка с украинцем, Афганистан: куда пропал ведущий Артем Шейнин
Общество

Скандалы, стычка с украинцем, Афганистан: куда пропал ведущий Артем Шейнин

От инсульта до инфаркта: как снизить холестерин. Пять ценных советов врача
Здоровье/красота

От инсульта до инфаркта: как снизить холестерин. Пять ценных советов врача

