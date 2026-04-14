Перенос Еврокомиссией сроков предоставления кредита в размере €90 млрд (более 8 трлн рублей) Украине способен стать причиной обвала фронта ВСУ, заявил NEWS.ru Герой России генерал-майор Сергей Липовой. По его словам, это также может подорвать моральный дух украинских солдат, лишенных финансовой поддержки.

[Перенос выдачи первых траншей кредита €90 млрд] может сказаться на положении Украины в целом: как в экономическом, так и в политическом плане, а также на фронте. Дело в том, что у Киева нет денег — ни на социальные проекты, ни на поддержку ВСУ, и все это может негативно повлиять на состояние украинских войск, их моральный дух и материальное положение. В итоге это может привести к обрушению фронта на отдельных участках российского наступления. В ближайшее время — неделя, может быть, две, а то и максимум месяц — мы увидим реальные результаты этой ситуации, которая возникла в Европе, и решения Еврокомиссии о задержке помощи для Украины, — высказался Липовой.

Ранее представитель Еврокомиссии Бала Уйвари сообщил, что планы по переводу первых траншей финансирования Киеву в размере €90 млрд отложены. Теперь их ожидают во втором полугодии 2026 года. Так он ответил на вопрос, сможет ли поражение венгерского премьер-министра Виктора Орбана на выборах ускорить предоставление финансовой и военной помощи Украине.