14 апреля 2026 в 15:16

Названы вероятные последствия переноса срока выдачи кредита ЕС для ВСУ

Генерал Липовой: перенос срока выдачи кредита может привести к обвалу фронта ВСУ

Перенос Еврокомиссией сроков предоставления кредита в размере €90 млрд (более 8 трлн рублей) Украине способен стать причиной обвала фронта ВСУ, заявил NEWS.ru Герой России генерал-майор Сергей Липовой. По его словам, это также может подорвать моральный дух украинских солдат, лишенных финансовой поддержки.

[Перенос выдачи первых траншей кредита €90 млрд] может сказаться на положении Украины в целом: как в экономическом, так и в политическом плане, а также на фронте. Дело в том, что у Киева нет денег — ни на социальные проекты, ни на поддержку ВСУ, и все это может негативно повлиять на состояние украинских войск, их моральный дух и материальное положение. В итоге это может привести к обрушению фронта на отдельных участках российского наступления. В ближайшее время — неделя, может быть, две, а то и максимум месяц — мы увидим реальные результаты этой ситуации, которая возникла в Европе, и решения Еврокомиссии о задержке помощи для Украины, — высказался Липовой.

Ранее представитель Еврокомиссии Бала Уйвари сообщил, что планы по переводу первых траншей финансирования Киеву в размере €90 млрд отложены. Теперь их ожидают во втором полугодии 2026 года. Так он ответил на вопрос, сможет ли поражение венгерского премьер-министра Виктора Орбана на выборах ускорить предоставление финансовой и военной помощи Украине.

Максим Кирсанов
М. Кирсанов
Софья Якимова
С. Якимова
Суд решил судьбу подрядчика, строившего фортификации в Курской области
«Папины дочки», Прилучный, замуж в 40 лет: как живет Мирослава Карпович
Россиянам рассказали о возможностях для учащихся, не сдавших ГИА
Садоводам дали эффективные советы, как избавиться от борщевика
Счета владеющей особняком Тимура Иванова компании заблокировали
Политолог назвал сроки урегулирования конфликта на Ближнем Востоке
Гражданин Украины получил 12 лет колонии за подготовку теракта
В РСТ назвали самые дорогие направления отдыха за рубежом
План «Ковер» введен в одном российском городе
Госдума одобрила штрафы до 2 млн рублей за нарушения майнинга
Назван вариант долгосрочной экономии для отдыха на южных курортах России
На «Госуслугах» запустили тренажер для подготовки к ЕГЭ
Бизнес Газманова рухнул почти на 90%
«Я — герой Украины»: Буданов бросил вызов Зеленскому
Бизнесмен Ковалев назвал мягким приговор Чекалину
Продажа дома за 345 млн, лечение в России, ВСУ: как живет Валерий Меладзе
Генерал назвал «значимого игрока», который постарается сорвать мир в Иране
Водитель «затормозил» и отправил автобус в кювет
В заложниках у Мексики? Что известно об исчезновении Кристины Романовой
«Радиостанция Судного дня» передала новое сообщение
Дальше
Льготы пенсионерам после 70 лет в 2026 году: что положено и как оформить
Семья и жизнь

Льготы пенсионерам после 70 лет в 2026 году: что положено и как оформить

Скандалы, стычка с украинцем, Афганистан: куда пропал ведущий Артем Шейнин
Общество

Скандалы, стычка с украинцем, Афганистан: куда пропал ведущий Артем Шейнин

От инсульта до инфаркта: как снизить холестерин. Пять ценных советов врача
Здоровье/красота

От инсульта до инфаркта: как снизить холестерин. Пять ценных советов врача

