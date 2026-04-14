Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
14 апреля 2026 в 12:30

Установлена личность мужчины, напавшего на букмекерскую контору

SHOT: нападение на букмекерскую контору совершил футбольный судья

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Полиция установила личность мужчины, напавшего на букмекерскую контору во Владикавказе: им оказался футбольный судья, сообщает Telegram-канала SHOT. По информации канала, 36-летний Руслан Л. обслуживал матчи Чемпионата Северной Осетии.

Нападение он совершил утром 14 апреля. На видео попал момент его задержания. Злоумышленник удерживал работницу конторы, приставив нож к ее горлу. Сотрудникам Росгвардии удалось подобраться к нападавшему на максимально близкое расстояние и нейтрализовать его точным выстрелом в ногу.

После ранения заложница смогла вырваться и отбежать в безопасное место, а самого мужчину оперативно задержаны бойцы спецподразделения. Как утверждает канал, нападавший страдал игровой зависимостью, что могло стать мотивом для совершения преступления.

Ранее сотрудники уголовного розыска района Люблино задержали 27-летнего рецидивиста из Владимирской области по подозрению в разбойном нападении на аптеку. Злоумышленник под видом покупателя зашел в помещение и, угрожая продавцу кирпичом, похитил все наличные из кассы.

Регионы
Северная Осетия
Владикавказ
судьи
букмекеры
нападения
Самое популярное
Семья и жизнь

Общество

Здоровье/красота

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.