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Бывшего министра транспорта Молдавии Юрия Киринчука, который обвинён в коррупции и был объявлен в розыск, задержали при попытке пересечь молдавско-румынскую границу. Об этом сообщает ТАСС.

Я был задержан только для прояснения ситуации. Высшая судебная палата аннулировала решение Апелляционной палаты Кишинёва. К сожалению, так работают госучреждения в Молдавии, эта информация ещё не дошла до пограничной полиции, — привёл слова Юрия Киринчука ТАСС.

Ранее NEWS.ru писал о том, что «Газпром» и «Молдовагаз» продлили на год действие соглашения на поставку топлива в республику.