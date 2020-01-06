Фото: jorono /pixabay.com

Бывшего министра транспорта Молдавии Юрия Киринчука, который обвинён в коррупции и был объявлен в розыск, задержали при попытке пересечь молдавско-румынскую границу. Об этом сообщает ТАСС.

Я был задержан только для прояснения ситуации. Высшая судебная палата аннулировала решение Апелляционной палаты Кишинёва. К сожалению, так работают госучреждения в Молдавии, эта информация ещё не дошла до пограничной полиции, — привёл слова Юрия Киринчука ТАСС.

Ранее NEWS.ru писал о том, что «Газпром» и «Молдовагаз» продлили на год действие соглашения на поставку топлива в республику.

Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен

News.ru в соцсетях