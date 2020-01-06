Бывшего министра транспорта Молдавии Юрия Киринчука, который обвинён в коррупции и был объявлен в розыск, задержали при попытке пересечь молдавско-румынскую границу. Об этом
Я был задержан только для прояснения ситуации. Высшая судебная палата аннулировала решение Апелляционной палаты Кишинёва. К сожалению, так работают госучреждения в Молдавии, эта информация ещё не дошла до пограничной полиции, — привёл слова Юрия Киринчука ТАСС.
Ранее NEWS.ru писал о том, что «Газпром» и «Молдовагаз» продлили на год действие соглашения на поставку топлива в республику.
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