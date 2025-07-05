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05 июля 2025 в 10:53

Турецкие власти продолжают «охоту» на мэров-оппозиционеров

В Турции задержали еще трех мэров-оппозиционеров по делу о коррупции

Полиция Турции Полиция Турции Фото: Shutterstock/FOTODOM

В Турции полиция задержала мэров Адана и Адыямана Зейдана Каралара и Абдуррахмана Тутдере, сообщает телеканал Sözcü. Они представляют оппозиционную Народно-республиканскую партию (НРП). Задержания провели в рамках расследования дел о коррупции.

Правоохранители также задержали мэра Антальи Мюхиттина Боджека, который тоже входит в НРП. Среди других задержанных — директор службы уборки муниципалитета Сейхан Озджан Зенгер и заместитель мэра города Бююкчекмедже Ахмет Шахин. Отмечается, что всего задержаны семь из 15 подозреваемых. На текущий момент по делу проходят 157 сотрудников мэрий.

Ранее задержали бывшего мэра города Измир Тунча Сойера, также представляющего НРП. Такая же участь постигла председателя отделения партии Шенола Асланоглу, бывшего генерального секретаря городской мэрии Барыша Карджи, бывшего гендиректора строительной компании Izbeton Хевала Саваш Каи.

В марте суд арестовал мэра Стамбула Экрема Имамоглу по уголовному делу о коррупции и мошенничестве на 560 млрд турецких лир (свыше 1,2 трлн рублей). Ему также предъявили обвинения в пособничестве терроризму.

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