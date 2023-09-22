Почему Россию обвинили в бомбардировке Хиросимы: как отреагировали в Москве

Фото: Andreas Arnold/dpa/Global Look Press

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен солгала, возложив на Россию вину за трагедию в Хиросиме, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Что об этом известно?

Как Урсула фон дер Ляйен упомянула РФ в теме бомбардировки Хиросимы

21 сентября председатель Европейской комиссии вручала награды Атлантического совета. В ходе мероприятия фон дер Ляйен хвалила премьер-министра Японии Фумио Кисиду и говорила о нынешней ситуации на Украине. При этом она вспомнила ядерную бомбардировку Хиросимы, обвинив в трагедии Россию.

«Вы привезли нас в свой родной город Хиросиму. Место, где у вас есть свои корни и которое глубоко сформировало вашу жизнь и лидерство. Многие из ваших родственников погибли, когда атомная бомба сровняла Хиросиму с землей. Вы выросли на историях выживших. И вы хотели, чтобы мы послушали одни и те же истории, посмотрели в лицо прошлому и узнали что-то о будущем. Это было отрезвляющее начало G7, которое я никогда не забуду, особенно в то время, когда Россия угрожает снова применить ядерное оружие», — заявила фон дер Ляйен.

Напомним, что Вооруженные силы Соединенных Штатов Америки провели бомбардировку японских городов Хиросима и Нагасаки 6 и 9 августа 1945 года. В результате ударов погибло более 70 тыс. человек. Через пять лет из-за воздействия радиоактивного заражения, раковых заболеваний и других отложенных эффектов общее число погибших превысило более 200 000 человек.

6 августа 2023 года Кисида, выступая на церемонии по случаю 78-й годовщины атомной бомбардировки, не упомянул США как страну, которая разбомбила Хиросиму и Нагасаки, но обратил внимание на Россию.

«Сейчас из-за углубления раскола в международном сообществе в отношении сокращения ядерного оружия и из-за того, что Россия угрожает ядерным оружием, путь к этому (миру без ядерного оружия. — NEWS.ru) становится все более сложным», — заявил премьер Японии.

Реакция Захаровой на заявление главы ЕК

Официальный представитель МИД РФ отметила, что 21 сентября фон дер Ляйен «произнесла довольно примечательную речь» на вручении награды Атлантического совета — известного американского аналитического центра при НАТО, который «продвигает идеи евроатлантизма, а также специализируется на генерировании русофобских, антироссийских смыслов».

Захарова пояснила, что глава Еврокомиссии положительно отзывалась о Кисиде и заявила о вине России в трагедии в Хиросиме.

«Вспомнила, что его семья родом из Хиросимы и во время ядерной бомбардировки в 1945 году там погибли его родственники. Про США и вашингтонских палачей, сбросивших бомбы на японские города и гражданское население, — ни слова. Но фигурантка крупнейших в истории ЕС коррупционных скандалов пошла дальше — возложила трагедию Хиросимы... на Россию», — отметила Захарова.

Также российский дипломат привела цитату фон дер Ляйен, где она говорила о том, что Москва может «применить ядерное оружие», назвав эти слова «отвратительной и опасной» ложью.

«Отвратительно и опасно то, как врет Урсула Фон дер Ляйен», — резюмировала Мария Захарова.

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