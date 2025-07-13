Россиянам показали, как выглядел циклон в Москве с орбиты Земли

Россиянам показали, как выглядел циклон в Москве с орбиты Земли Роскосмос опубликовал спутниковые снимки прошедшего над Москвой циклона

Роскосмос показал снятое со спутников фото с циклоном над Москвой, который опубликовала пресс-служба госкорпорации в Тelegram. Уточняется, что снимки сделаны с космических аппаратов «Электро-Л» и «Арктика-М»

Жара, дождь и град в Москве — спутники Роскосмоса показали, как циклон выглядит из космоса, — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что в Останкинскую телебашню ударила молния. На снятых очевидцами кадрах было видно, что она несколько раз попала прямо в антенну. В вышку регулярно бьют молнии, особенно летом и в грозовую погоду.

Позже появилась информация, что в Москве перекрыли движение по внешней стороне 16-го километра МКАД из-за подтопления дороги. Власти призвали водителей выбирать альтернативные маршруты, отметив, что сильные дожди также вызвали скопление воды на ряде городских улиц и трамвайных путях.

В свою очередь, ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что следующая неделя в столице начнется с ливневых дождей. Он отметил, что в Москве выпадет одна пятая часть месячной нормы осадков.