«Мои глаза как бы вспыхнули»: пострадавший о падении бомбы на Нагасаки Пострадавший при падении бомбы на Нагасаки: после взрыва мои глаза как бы вспыхнули

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Ядерный удар по Хиросиме

Пострадавший при падении бомбы на Нагасаки Суэити Кидо рассказал NEWS.ru, что находился в двух километрах от эпицентра взрыва. По его словам, он почувствовал, как вспыхнули глаза, после чего потерял сознание.

Мне было пять лет. <...> Я услышал звук самолета, посмотрел вверх и вдруг мои глаза как бы вспыхнули. Я потерял сознание. Потом выяснилось, что половина лица у меня была обожжена, — рассказал Кидо.

Его жизнь спасла мама: она подняла сына и побежала в то, что называлось бомбоубежищем, — дыру в склоне холма. Кидо рассказал, что у него сразу опухло обожженное лицо, из-за чего он практически ничего не видел.

Помню, на следующий день, 10 августа, я пробегал через эпицентр взрыва: чем ближе к нему, тем больше попадалось трупов. Где-то лежали еще живые люди, просящие воды. Я бежал, повторяя лишь «простите, простите». И эти воспоминания не исчезли со временем. Чем старше я становился, тем отчетливее помнил тот день. <...> Дегуманизация и живых, и мертвых — вот что такое ядерный взрыв, — признался мужчина.

Тогда никто не знал, что это была ядерная бомба, и думали, что произошел особенно сильный душный налет, каких раньше не было, рассказал Кидо. Вместе с тем, по его словам, выжившие не имели ни места для сна, ни пищи, ни лекарств, и до конца своих дней испытывали проблемы со здоровьем, а их имущество сгорело.

Сам Кидо рассказал, что сейчас у него много болезней, главная из которых — диабет, также у него был инсульт. Каждое утро японец пьет по восемь таблеток, но подчеркивает, что точно не знает, вызваны ли недомогания атомной бомбой.

Всесторонне мы можем судить о том, велики или малы последствия атомной бомбардировки, только на основании обследований многих облученных людей. Мы должны делать суждения, основанные на фактах и обследованиях наследников второго и третьего поколений Хибакуся («люди, подвергшиеся воздействию взрыва». — NEWS.ru), — рассказал японец.

Собеседник также рассказал о случаях дискриминации. Когда он учился в старшей школе и разговаривал с учителями, пережившими атомную бомбардировку, педагоги просили его не называть себя выжившим после атомной бомбардировки в других регионах Японии, кроме как в Хиросиме и Нагасаки, поскольку, утаив эту информацию, он сможет жениться. По словам Кидо, он пережил такой опыт.

Ранее уцелевшая после американской ядерной атаки на японский город Хиросима Митико Кодама рассказала, как ее семья выживала после сброса бомбы. По словам женщины, им приходилось жить в полуразрушенном доме под радиоактивными дождями. Тогда же погибла ее сестра, которой было 14 лет.