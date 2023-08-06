Уцелевшая после американской ядерной атаки на японский город Хиросима Митико Кодама рассказала в комментарии NEWS.ru, как ее семья выживала после сброса бомбы. По словам женщины, им приходилось жить в полуразрушенном доме под радиоактивными дождями. Тогда же погибла ее сестра. Девочке было 14 лет.
Воду мы накачивали ручным насосом из колодца в углу двора. И вот на третий день я пошла к сестре, чтобы обтереть ее, почистить от паразитов, и она меня тихо попросила: «Митико, воды». Я смочила в воде маленькое полотенце для рук, чтобы выжать воду ей в рот, она не смогла глотать фактически. Тут она умерла у меня на руках, — рассказала Митико Кодама.
По словам женщины, крышу в доме ее семьи снесло во время взрыва атомной бомбы. Ситуация усугублялась тем, что после атаки начались черные дожди с радиоактивным пеплом. Когда проходил такой дождь, вспоминает Кодама, на стенах оставались черные полосы.
Ранее премьер-министр Японии Фумио Кисида говорил о растущих в мировом сообществе разногласиях по вопросу ядерного разоружения. Заявление прозвучало во время мероприятия, посвященного 78-й годовщине бомбардировки Хиросимы со стороны США. Он также подтвердил приверженность Японии к политике трех безъядерных принципов, которые предполагают отказ от владения, производства и импорта ядерного оружия.