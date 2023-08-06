Евгений Гаман

«Умерла у меня на руках»: японка рассказала о гибели сестры в Хиросиме Жительница Японии рассказала о гибели ее сестры после сброса атомной бомбы на Хиросиму

6 августа 2023 в 13:22

Фото: JT Vintage/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Хиросима, город, пострадавший от атомной бомбардировки США в 1945 году