Почему Япония «забыла» про вину США в ядерной атаке на Хиросиму и Нагасаки

Фото: Keystone Pictures Agency/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Хиросима, город, пострадавший от атомной бомбардировки США в 1945 году

Все японские политики, выступившие на траурной церемонии памяти жертв атомной бомбардировки Хиросимы в 1945 году, не стали называть виновного в трагедии, но упомянули Россию. Почему Япония не хочет говорить про США в этой теме?

Бомбардировка Хиросимы и Нагасаки в 1945 году

Соединенные Штаты Америки были втянуты во Вторую мировую войну после нападения японских войск на Перл-Харбор в Гавайях 7 декабря 1941 года. В июне 1942 года состоялась битва при Мидуэйском атолле, где США нанесли серьезное поражение японскому флоту. 1945 году на заключительных этапах войны американцы приняли решение об использовании ядерного оружия против Японии.

6 августа 1945 года в 8 утра военный самолет Boeing B-29 Enola Gay сбросил атомную бомбу типа Little Boy на Хиросиму. От атомного взрыва и его последствий в Хиросиме из 350-тысячного населения погибли 140 тысяч человек. 9 августа 1945 года бомбардировщик США Bockscar сбросил вторую атомную бомбу типа «Fat Man» (по прозвищу «Толстяк») на город Нагасаки. От взрыва и его последствий погибло 74 тысячи человек.

В годовщину трагических событий — 6 и 9 августа — в Хиросиме и Нагасаки ежегодно проходят «церемонии мира».

Что произошло на траурной церемонии памяти жертв атомной бомбардировки

Премьер-министр Японии Фумио Кисида, а также мэр Хиросимы Кадзуми Мацуи, выступая на церемонии по случаю 78-й годовщины атомной бомбардировки, не упомянули Соединенные Штаты Америки как страну, которая разбомбила Хиросиму и Нагасаки.

Фумио Кисида заявил, что эта трагедия унесла более 100 тысяч человеческих жизней, а город превратился в «выжженную землю». В своей речи он упомянул Россию.

«Сейчас из-за углубления раскола в международном сообществе в отношении сокращения ядерного оружия и из-за того, что Россия угрожает ядерным оружием, путь к этому (миру без ядерного оружия — NEWS.ru) становится все более сложным», — заявил премьер Японии.

В этом году, как и в прошлом, на церемонию не были приглашены дипломаты из РФ и Белоруссии.

Кто еще отказывался упоминать США, вспоминая жертв Хиросимы и Нагасаки

Во время церемонии памяти жертв атомной бомбардировки замгенсека ООН Идзуми Накамицу, цитируя послание Генсека ООН Антониу Гутерриша, ни разу не упомянула США.

«Барабаны ядерной войны снова бьют. Недоверие и разногласия растут. Ядерная тень, нависшая над холодной войной, снова появилась. И некоторые страны в очередной раз безрассудно бряцают ядерным мечом, угрожая применением этого орудия уничтожения», — высказалась она.

В этом году Хиросиму в ходе саммита «Большой семерки» посетил президент США Джо Байден. Он стал вторым американским президентом после Барака Обамы, кто приехал в один из японских городов, подвергшийся атомной бомбардировке в августе 1945 года.

Байден не принес официальных извинении японцам. Он только оставил краткую запись в памятной книге Мемориального музея мира о том, что сейчас необходимо сохранять надежду на построение мира, в котором не будет ядерного оружия.

Почему Япония «забыла», кто скинул атомные бомбы на Хиросиму и Нагасаки

Профессор Дипломатической академии МИД РФ Александр Вавилов считает, что сейчас Япония не критикует США из-за конъюнктурных соображений.

«Япония дает США возможность не вспоминать, что это они виновники атомных ударов. Делает это Страна восходящего солнца из конъюнктурных соображений. В данный момент для Токио важнее поддерживать отношения с Вашингтоном, чем критиковать и обвинять его», — пояснил эксперт.

Вавилов уверен, что Токио может призвать к ответу Вашингтон, но это произойдет, когда США потеряют позицию мирового лидера.

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