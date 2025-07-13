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13 июля 2025 в 00:10

Зеленский анонсировал изменения в правительстве после встречи с Умеровым

Зеленский пообещал скорые кадровые перестановки в оборонном руководстве

Владимир Зеленский Владимир Зеленский Фото: Domenico Cippitelli/Keystone Press Agency/Global Look Press

Президент Украины Владимир Зеленский провел совещание с министром обороны Рустемом Умеровым и в своем Telegram-канале анонсировал предстоящие изменения в оборонной сфере. Детали пока остаются неизвестными.

Зеленский заявил о необходимости ускоренных преобразований в управлении оборонным комплексом страны. Он подчеркнул, что Украине требуется усилить позитивную динамику в отношениях с Соединенными Штатами Америки и одновременно реализовать новые шаги в руководстве оборонной отраслью.

Соответствующие решения будут обнародованы в ближайшее время, — заявил глава государства.

Ранее министр обороны Украины Рустем Умеров заявил, что обратился за помощью к представителям немецкой военной промышленности. По его словам, стране необходима поддержка в виде средств ПВО и бронетехники. Встреча украинской и немецкой сторон прошла на фоне решения властей США о приостановке вооружений Киеву.

Позже стало известно, что Киев пытается добиться разговора глав Минобороны Украины и США Рустема Умерова и Пита Хегсета с 1 июля, когда поставка ракет ПВО и высокоточного оружия, готовых к отправке Киеву, была отложена без предупреждения. При этом сотрудники Пентагона пока не дали согласия на разговор глав оборонных ведомств.

Владимир Зеленский
Рустем Умеров
Украина
кадровые перестановки
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Зеленский анонсировал изменения в правительстве после встречи с Умеровым
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