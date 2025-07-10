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10 июля 2025 в 19:10

В ЕП раскрыли, когда могут снова вынести вотум недоверия главе Еврокомиссии

Евродепутат Шошоакэ: фон дер Ляйен вновь вынесут вотум недоверия зимой 2026 года

Фото: Philipp von Ditfurth/dpa/Global Look Press

Европейский парламент вновь будет готов провести голосование по вопросу доверия главе Европейской комиссии Урсуле фон дер Ляйен зимой следующего года, сообщила евродепутат из Румынии Диана Шошоакэ. Парламентарий подчеркнула, что для вотума будут необходимые предпосылки, передает ТАСС.

Вероятно, зимой или уже в начале 2026 года будут предпосылки для новой процедуры (проведения голосования о доверии фон дер Ляйен — NEWS.ru), — сказала Шошоакэ.

Ранее Европарламент на пленарной сессии 10 июля в Страсбурге отклонил резолюцию о недоверии Урсуле фон дер Ляйен. За отклонение резолюции проголосовали 360 депутатов из 553, еще 18 человек воздержались. Для принятия резолюции была необходима поддержка более двух третей европарламентариев.

В свою очередь российский политолог Владимир Оленченко выразил мнение, что возможная отставка главы Еврокомиссии снизит градус русофобии в Европе. По его словам, любой другой человек, занявший ее место, будет придерживаться не такой агрессивной антироссийской политики.

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