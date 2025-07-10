Европарламент на пленарной сессии в Страсбурге отклонил резолюцию о недоверии главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен, трансляция заседания велась на сайте ЕП. За отклонение резолюции проголосовали 360 депутатов из 553, еще 18 человек воздержались.

Резолюция отклонена, — констатировала спикер Европарламента Роберта Метсола.

Для принятия резолюции была необходима поддержка более двух третей европарламентариев. Инициатором голосования о вотуме недоверия стал румынский депутат Георге Пиперя.

Европарламент принял решение провести голосование по вотуму недоверия председателю Еврокомиссии из-за обвинений в коррупции. Суд ЕС признал ее ответственной за сокрытие информации о контрактах на закупку вакцин в 2021–2023 годах.

В свою очередь российский политолог Владимир Оленченко выразил мнение, что возможная отставка главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен снизит градус русофобии в Европе. По его словам, любой другой человек, занявший ее место, будет придерживаться не такой агрессивной антироссийской политики.