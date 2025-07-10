Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
10 июля 2025 в 14:35

Европарламент принял решение по отставке фон дер Ляйен

Европарламент отклонил вотум недоверия Урсуле фон дер Ляйен

Урсула фон дер Ляйен Урсула фон дер Ляйен Фото: Philipp von Ditfurth/dpa/Global Look Press

Европарламент на пленарной сессии в Страсбурге отклонил резолюцию о недоверии главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен, трансляция заседания велась на сайте ЕП. За отклонение резолюции проголосовали 360 депутатов из 553, еще 18 человек воздержались.

Резолюция отклонена, — констатировала спикер Европарламента Роберта Метсола.

Для принятия резолюции была необходима поддержка более двух третей европарламентариев. Инициатором голосования о вотуме недоверия стал румынский депутат Георге Пиперя.

Европарламент принял решение провести голосование по вотуму недоверия председателю Еврокомиссии из-за обвинений в коррупции. Суд ЕС признал ее ответственной за сокрытие информации о контрактах на закупку вакцин в 2021–2023 годах.

В свою очередь российский политолог Владимир Оленченко выразил мнение, что возможная отставка главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен снизит градус русофобии в Европе. По его словам, любой другой человек, занявший ее место, будет придерживаться не такой агрессивной антироссийской политики.

Европарламент
Урсула фон дер Ляйен
голосования
евродепутаты
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Врач назвала неожиданный симптом эндокринных нарушений
Репетитор-педофил пил чай с родителями своих жертв
В Москве зафиксирован самый жаркий день с начала года
Звездного баскетболиста РФ задержали в Париже: что грозит, мнение Захаровой
Боец подразделения «Орлан» попал под удар украинского дрона
Предприимчивый россиянин присвоил себе средства со счета полного тезки
«Добрый знак»: военкор оценил убийство полковника СБУ в Киеве
Панда Катюша в Московском зоопарке: последние новости 10 июля, фото и видео
Военэксперт раскрыл страшные последствия применяемых ВСУ снарядов с хлором
Разведдрон США заметили над Черным морем
Адвокат Добровинский раскрыл, как «Торпедо» избежит исключения из РПЛ
В Ленобласти сразу в нескольких отделах полиции прошли обыски
Алиев и Пашинян договорились продолжить переговоры
Европарламент принял решение по отставке фон дер Ляйен
Соцсети заполонили «доширачные» видео с извинениями абхазов перед россиянам
Психолог объяснила, как научиться говорить «нет» родственникам
На Западе увидели серьезную угрозу в новой тактике российских войск
Алиев и Пашинян обсудили в Абу-Даби вопросы делимитации границ
Россия столкнулась с обрушением экспорта одного ресурса из-за санкций
«Жесткое, но справедливое решение»: Алаев об исключении «Торпедо» из РПЛ
Дальше
Самое популярное
«Спортивный человек»: в России оценили угрозы Трампа «разбомбить Москву»
США

«Спортивный человек»: в России оценили угрозы Трампа «разбомбить Москву»

Беспощадный разгром ВСУ, прорыв под Покровском: новости СВО на вечер 8 июля
Россия

Беспощадный разгром ВСУ, прорыв под Покровском: новости СВО на вечер 8 июля

В Госдуме предложили повысить пенсии на 100% для одной категории граждан
Власть

В Госдуме предложили повысить пенсии на 100% для одной категории граждан

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.