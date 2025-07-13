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13 июля 2025 в 02:23

Зеленского уличили в запредельной лжи о Волынской резне

Рогов: слова Зеленского о незнании истории Волынской резни являются ложью

Владимир Зеленский Владимир Зеленский Фото: Jim LoScalzo/Pool via CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

Слова президента Украины Владимира Зеленского о том, что он якобы не знал о Волынской резне, являются запредельной ложью, заявил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. По его словам, это совершенно неправдоподобно и было сказано, чтобы угодить своим хозяевам в Лондоне.

Ложь Зеленского не имеет границ <...>, он сделал вид, что не знал, а Дуда (президент Польши Анджей Дуда. — NEWS.ru), что якобы поверил этому. В своей русофобии эти два персонажа настолько циничны, что готовы плодить запредельную ложь, сказал Рогов.

Ранее Дуда рассказал о своем диалоге с Зеленским, в ходе которого украинский лидер признался в полном незнании событий Волынской резни до их обсуждения. Политик отметил, что глава государства объяснил это отсутствием информации о трагедии в школьной программе.

Одна из учительниц Зеленского позже объяснила, что историю в школе будущего президента Украины преподавал молодой учитель-националист из Львова. Он не рассказывал о темных страницах истории, таких как Волынская резня, в ходе которой погибли десятки тысяч поляков.

Владимир Рогов
Владимир Зеленский
Волынская резня
ложь
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