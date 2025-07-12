Вучич объявил о наращивании партнерства с США Вучич назвал США стратегическим партнером и призвал углубить диалог

Президент Сербии Александр Вучич подтвердил приверженность Белграда развитию сотрудничества с США во всех сферах. Об этом он заявил на встрече с новым высокопоставленным представителем Госдепа по Европе Бренданом Ханраханом.

Ключевой темой во время визита стало стратегическое партнерство между Сербией и США. Как отметил президент, Белград привержен миру, стабильности, диалогу как единственному пути решения проблем и соблюдению международного права.

Особо мы обсудили стратегическое партнерство Сербии и США и развитие сотрудничества во всех областях — от энергетики до искусственного интеллекта, отметив, что продуктивное экономическое сотрудничество должно быть основой отношений между двумя нашими странами, — написал Вучич в своем Instagram (деятельность в РФ запрещена).

Он также поблагодарил США за поддержку европейской интеграции Сербии, выразив готовность развивать отношения при полном уважении к сербским национальным интересам. Стороны согласились, что открытая коммуникация важна для взаимопонимания и доверия.

Ранее политолог Евгений Колосков объяснил протесты в Сербии недовольством граждан, особенно молодых, правлением Вучича. По его словам, президент у них ассоциируется с прошлым в негативном ключе.