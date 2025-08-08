Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
08 августа 2025 в 17:14

В Совфеде объяснили нападки МИД Японии на СССР

Джабаров: МИД Японии винит СССР в нападении, желая скрыть ядерные удары США

Такэси Иваи Такэси Иваи Фото: Sebastian Christoph Gollnow/dpa/Global Look Press

Обвинения главы МИД Японии Такэси Иваи CCCР в нарушении пакта о ненападении во время Второй мировой войны направлены на уход от темы американских ядерных бомбардировок, заявил ТАСС первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров. По его мнению, таким образом Токио пытается сместить акценты в освещении исторических событий.

Прежде министр иностранных дел Японии заявил, что СССР нарушил действовавший в тот период пакт о нейтралитете, начав военные действия против Японии 9 августа 1945 года. Сенатор напомнил, что наступление советских войск в Маньчжурии стало решающим фактором окончания войны, так как применение атомных бомб не обеспечило бы победы в одиночку.

Недавно была очередная годовщина бомбардировок Хиросимы и Нагасаки, и чтобы не говорить, кто нанес ядерные удары по Японии, они вспомнили, что, оказывается, [СССР] нарушил пакт о ненападении, а [не вспомнили] то, что они (японцы. — NEWS.ru) всю войну были союзниками Гитлера. Пусть свои обвинения оставят для людей, плохо разбирающихся в истории, — отметил Джабаров.

Япония остается единственной страной, подвергшейся боевому применению ядерного оружия. Бомбардировки Хиросимы и Нагасаки войсками США в августе 1945 года, по официальной версии, были проведены для ускорения капитуляции Японии. В результате атаки на Хиросиму в первый день погибли до 100 тысяч человек, а к концу того же года число жертв достигло 140 тысяч. Сегодня это количество, учитывая умерших позднее от ран и облучения, превысило 350 тысяч.

Ранее в США назвали ядерные удары по Хиросиме и Нагасаки «спасением сотен тысяч жизней». В честь 80-летия бомбардировок вышла статья, где говорится о том, как благодаря атакам выжили миллионы японцев.

Япония
Россия
СССР
Владимир Джабаров
