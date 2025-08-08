Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
08 августа 2025 в 17:12

Автобус на скорости столкнулся с КамАЗом в ЯНАО

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Водитель КамАЗа не уступил дорогу автобусу и столкнулся с ним в Ноябрьске, пишет «Ямал-Медиа». В общественном транспорте в момент аварии пассажиров не было.

Серьезное ДТП произошло на улице Ленина в районе дома № 65. По предварительным данным, столкновение случилось, когда водитель грузовика поворачивал налево.

Авария обошлась без пострадавших. На какое-то время место аварии перекрыли, однако позже поврежденные автомобили эвакуировали на обочину и открыли проезд.

Ранее в Красном Селе под Петербургом водитель на автомобиле каршеринга влетел в остановку с людьми. В результате ДТП погибла женщина, еще одна получила серьезные травмы и была госпитализирована.

До этого в подмосковных Люберцах КамАЗ сбил мотоциклиста, который скончался на месте происшествия. Люберецкая городская прокуратура взяла под контроль случившееся.

аварии
ДТП
ЯНАО
автобусы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Опубликовано видео с моментом обрыва канатной дороги в Нальчике
«Ждите британца»: легкоатлет Чернухин готов повторить скандальную выходку
Стало известно, с кем Путин обсудил встречу со спецпосланником Трампа
Вырытый украинским военным окоп в Курской области стал его могилой
Зачистка котла, джокер Белоусова: ситуация на фронтах СВО вечером 8 августа
Российская гимнастка установила необычный мировой рекорд на Северном полюсе
Как накопить на мечту без стресса?
Росстат: реальные доходы россиян выросли на 7,8%
Куда сходить в Москве в выходные 9–10 августа: фестиваль цветов и роботы
В алом Галилейском море обнаружили предвестие конца света
После зачетов в институте МВД в больницу попал 21 человек
Букингемский дворец анонсировал обращение Карла III к нации
СК возбудил дело после нападения на съемочную группу ВГТРК в Москве
Известная актриса стала жертвой алчного таксиста-вымогателя
«Три года прожили без бабл-ти»: задержан унизивший блокадников блогер
«Из больницы папа волен ехать, куда хочет»: сын Краско о слухах про хоспис
Не дай попить крови! Где водятся клещи и как защититься от их укуса?
Число пострадавших при обрыве канатной дороги в Нальчике увеличилось
Пассажиры «застряли» в самолете на 28 часов без еды
В России представили демоверсии экзаменов для мигрантов
Дальше
Самое популярное
Все тайны «охоты» на Берию: жизнь, власть и расстрел
История

Все тайны «охоты» на Берию: жизнь, власть и расстрел

Дроны ВСУ атаковали Сочи 8 августа: что с туристами, эвакуация, жертвы
Россия

Дроны ВСУ атаковали Сочи 8 августа: что с туристами, эвакуация, жертвы

Кефте — сочные котлетки по-турецки: просто, вкусно и быстро
Общество

Кефте — сочные котлетки по-турецки: просто, вкусно и быстро

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.