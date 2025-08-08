Автобус на скорости столкнулся с КамАЗом в ЯНАО

Автобус на скорости столкнулся с КамАЗом в ЯНАО

Водитель КамАЗа не уступил дорогу автобусу и столкнулся с ним в Ноябрьске, пишет «Ямал-Медиа». В общественном транспорте в момент аварии пассажиров не было.

Серьезное ДТП произошло на улице Ленина в районе дома № 65. По предварительным данным, столкновение случилось, когда водитель грузовика поворачивал налево.

Авария обошлась без пострадавших. На какое-то время место аварии перекрыли, однако позже поврежденные автомобили эвакуировали на обочину и открыли проезд.

Ранее в Красном Селе под Петербургом водитель на автомобиле каршеринга влетел в остановку с людьми. В результате ДТП погибла женщина, еще одна получила серьезные травмы и была госпитализирована.

До этого в подмосковных Люберцах КамАЗ сбил мотоциклиста, который скончался на месте происшествия. Люберецкая городская прокуратура взяла под контроль случившееся.