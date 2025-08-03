Вучич раскрыл, когда может встретиться с Путиным Вучич не исключил встречи с Путиным и Трампом в Китае в начале сентября

Президент Сербии Александр Вучич в воскресенье допустил возможность встречи в начале сентября в КНР с президентом России Владимиром Путиным. Кроме того, по его словам, в это же время в Китай приедет президент США Дональд Трамп, передает агентство Tanjug.

С 1 до 6 сентября буду в Китае. Пять дней. Сейчас мне сказали, что там будет, вероятно, и Путин, и, может, и с ним увижусь. Слышал, что, возможно, приедет и Трамп, но не уверен, — заявил президент.

Вучич добавил, что организаторы мероприятий в КНР попросили его присутствовать 3 сентября на ужине мировых лидеров в Пекине. Однако еще не известно, кто туда приедет.

Как считает доцент кафедры зарубежного регионоведения РГГУ Вадим Трухачев, страны Запада попытаются подчинить Сербию без проведения аналога Евромайдана. Основное давление на страну оказывает Чехия. Эксперт предположил, что самые важные события развернутся через два года, когда в Сербии пройдут президентские выборы.

Тем временем председатель КНР Си Цзиньпин на полях празднования 80-летия победы над фашизмом в мае в Москве пообещал выполнить любую просьбу президента Сербии. Вучич отметил, что китайский лидер тогда впервые обратился к нему по имени, что было очень необычно.