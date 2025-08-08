«Черная вдова» убила всех своих мужей и сожителей за 22 года

Жительницу Ирана, 58-летнюю Кульсум Акбари подозревают в убийстве 11 мужчин, передает Al Arabiya. Ее задержали в сентябре 2023 года после смерти 82-летнего супруга. Незадолго до кончины мужчина жаловался родственникам на странное поведение избранницы. После его смерти брат погибшего потребовал организовать экспертизу и расследование.

На допросе Акбари призналась в 11 убийствах. Подозреваемая сообщила, что выбирала одиноких, пожилых и больных мужчин, но при этом с деньгами и имуществом. Женщина заключала брак при условии получения приданого, а вскоре ее мужья жаловались на самочувствие и умирали. Одного из первых супругов она сначала отравила техническим спиртом, а потом задушила.

Позднее преступница стала действовать предусмотрительнее. Она подмешивала таблетки от гипертонии в напитки мужей, постепенно увеличивая дозировку. Когда состояние ухудшалось, она отвозила их в больницу, изображая заботливую супругу. После лечения снова увеличивала дозу, доводя жертв до смерти, чтобы завладеть их имуществом.

С 2001 по 2023 год у Акбари было 18 сожителей и 19 официальных браков. Все мужчины мертвы, поэтому следователи считают, что у нее было больше жертв.

