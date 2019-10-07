Фото: Li Muzi/imago-images.de/Global Look Press

Отсутствие у российских делегатов виз Соединённых Штатов привело к приостановке работы Первого комитета Генеральной Ассамблеи ООН.

Все действия будут приостановлены как минимум до 10 часов утра по местному времени (17 часов по Москве), передаёт «Интерфакс» со ссылкой на источник.

Ранее десять участников делегации из РФ не получили визы в США. Они должны были вылететь для участия в работе Генеральной Ассамблеи ООН. В Госдепе отказались комментировать такое решение. Тем временем глава российского МИДа Сергей Лавров заявил, что российская сторона подготовит ответ на отказ Соединённых Штатов выдать визы российским дипломатам. Политик не стал говорить о конкретных мерах, пообещав, что это будет «сюрприз», писал News.ru.

Позднее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что российские дипломаты, намеревавшиеся принять участие в двустороннем форуме «Диалог Форт-Росс», опять не получили визы США.

Она отметила, что проблемы с получением виз для сотрудников МИД РФ стали регулярными.

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