https://static.news.ru/photo/9a76e594-7aaf-11e9-9512-fa163e074e61_660.jpg Фото: Li Muzi/imago-images.de/Global Look Press

Отсутствие у российских делегатов виз Соединённых Штатов привело к приостановке работы Первого комитета Генеральной Ассамблеи ООН.

Все действия будут приостановлены как минимум до 10 часов утра по местному времени (17 часов по Москве), передаёт « Интерфакс » со ссылкой на источник.

Ранее десять участников делегации из РФ не получили визы в США. Они должны были вылететь для участия в работе Генеральной Ассамблеи ООН. В Госдепе отказались комментировать такое решение. Тем временем глава российского МИДа Сергей Лавров заявил, что российская сторона подготовит ответ на отказ Соединённых Штатов выдать визы российским дипломатам. Политик не стал говорить о конкретных мерах, пообещав, что это будет «сюрприз», писал News.ru.

Позднее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что российские дипломаты, намеревавшиеся принять участие в двустороннем форуме «Диалог Форт-Росс», опять не получили визы США.

Она отметила, что проблемы с получением виз для сотрудников МИД РФ стали регулярными.