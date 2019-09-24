https://static.news.ru/photo/3dea4fb6-df11-11e9-b287-fa163e074e61_660.jpg Фото: Evan Golub/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Ситуацию с невыдачей американских виз членам российской делегации для участия в Генеральной Ассамблее ООН, которая проходит в Нью-Йорке, прокомментировали в Госдепе США. По словам его представителя, каждая заявка на выдачу въездной визы оценивается индивидуально.

При этом учитывается действующее законодательство и международные обязательства Вашингтона перед ООН, сообщает ТАСС .

Представитель Госдепа добавил, что поскольку данные по визовым документам носят «конфиденциальный характер», конкретные фамилии людей, которым не выданы разрешения на въезд, там обсуждать не могут.

Ранее News.ru сообщал, что председатель комитета Государственной думы по международным делам Леонид Слуцкий не считает своё обращение за визой частным случаем. По словам депутата, отказ от комментариев посольства Соединённых Штатов никак не обоснован. Политик уверен, что дипломатам нечего сказать. Он напомнил, что включён в санкционные списки и направляется в страну в составе делегации.