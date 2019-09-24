https://static.news.ru/photo/b4d6e882-decb-11e9-9af6-fa163e074e61_660.jpg Леонид Слуцкий Фото: Сергей Булкин/News.ru

Председатель комитета Государственной думы по международным делам Леонид Слуцкий считает, что отказ от комментариев посольства Соединённых Штатов из-за невыдачи визы никак не обоснован. Он напомнил, что включён в санкционные списки и направляется в страну в составе делегации.

По его мнению, его обращение не является частным случаем. Политик уверен, что дипломатам нечего сказать, передаёт РИА Новости .

Я не запрашивал визу как частное лицо, я нахожусь под американскими санкциями и въезжаю в США раз в год, так же как и Константин Косачев, в составе российской делегации ООН, — отметил он.

Парламентарий добавил, что ситуация является подтверждением отсутствия «красных линий» для Государственного департамента США по отношению к людям, которых «они по тем или иным субъективным причинам не воспринимают так, как должно».

Ранее, как писал News.ru, сенатор Константин Косачев заявил, что 10 участников делегации из РФ не получили визы в Соединённые Штаты для участия в работе Генеральной Ассамблеи ООН. Официальный представитель МИД России Мария Захарова отметила, что США не выполняют своих обязательств в качестве страны, принимающей Организацию Объединённых Наций.

В связи с невыдачей виз гражданам РФ в российское внешнеполитическое ведомство был вызван заместитель американского посла. В дипмиссии подчеркнули, что не комментируют частные случаи подачи заявок на получение въездных документов.