https://static.news.ru/photo/63c9fd6c-deb2-11e9-9457-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Заместитель посла Соединённых Штатов Барт Горман 24 сентября вызван в МИД РФ в связи с невыдачей виз части российской делегации на сессию Генеральной Ассамблеи ООН.

В МИД был приглашён советник-посланник, заместитель главы дипломатической миссии в РФ, которому был выражен протест и передана соответствующая нота, — сообщил РИА Новости замглавы внешнеполитического ведомства России Сергей Рябков.

Ранее News.ru писал, что десять участников делегации из РФ не получили визы в США. Они должны были вылететь для участия в работе Генеральной Ассамблеи ООН.

Инцидент прокомментировала официальный представитель МИД России Мария Захарова. Она назвала отказ в визах очередным актом пренебрежения правами суверенных государств и международных организаций, а также неспособностью «как-то прилично выполнять собственные международно-правовые обязательства».