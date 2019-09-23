https://static.news.ru/photo/5de5a20c-dea3-11e9-81cf-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Десять участников делегации из России не получили визы в США для участия в работе Генеральной Ассамблеи ООН, рассказал сенатор Константин Косачев. Политику также отказали в выдаче разрешительного документа.

Он назвал действия представителей Вашингтона «возмутительными» и «не имеющими объяснений и оправданий». Мероприятия должны пройти в Нью-Йорке, пишет « Интерфакс ».

В нарушение своих обязательств перед международным сообществом американская сторона не оформила в срок визы для ряда членов официальной делегации, включая меня, и группы сопровождающих лиц, планировавших вылететь сегодня в Нью-Йорк для участия в работе 74-й сессии ГА ООН, — пояснил Косачев.

Инцидент также прокомментировала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. По её мнению, отказ в выдаче виз является проявлением неуважения со стороны Белого дома по отношению к членам ООН.

Она добавила, что неспособность Вашингтона «хоть как-то прилично выполнять собственные международно-правовые обязательства» станет центральной темой в разговоре министра иностранных дел России Сергея Лаврова и его американского коллеги Майкла Помпео, писал News.ru.