Соединённые Штаты не выполняют свои обязательства в качестве страны, принимающей Организацию Объединённых Наций. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя невыдачу виз дипломатам из РФ для участия в Генассамблее.
Это возмутительный пример неуважения Соединёнными Штатами Америки членов ООН, а также невыполнения своих обязательств в качестве страны, принимающей у себя всемирную организацию, — написала представитель российского внешнеполитического ведомства в посте в
Захарова добавила, что неспособность Вашингтона «хоть как-то прилично выполнять собственные международно-правовые обязательства» станет центральной темой в разговоре министра иностранных дел России Сергея Лаврова и его американского коллеги Майкла Помпео.
Как ранее писал News.ru, сенатор Константин Косачев заявил, что десять участников делегации из РФ не получили визы в Соединённые Штаты для участия в работе Генеральной Ассамблеи ООН.