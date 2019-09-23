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Десять участников делегации из России не получили визы в США для участия в работе Генеральной Ассамблеи ООН, рассказал сенатор Константин Косачев. Политику также отказали в выдаче разрешительного документа.

Он назвал действия представителей Вашингтона «возмутительными» и «не имеющими объяснений и оправданий». Мероприятия должны пройти в Нью-Йорке, пишет «Интерфакс». В нарушение своих обязательств перед международным сообществом американская сторона не оформила...