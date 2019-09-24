https://static.news.ru/photo/c48f2cae-debb-11e9-974e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Посольство США в Москве отказалось от комментариев на тему отказа в визах членам российской делегации, планировавшей отправиться на Генассамблею ООН в Нью-Йорк.

Согласно нашим правилам, мы не комментируем частные случаи подачи заявок на получение визы в США, — заявили « Интерфаксу » в дипмиссии.

Ранее ситуацию с невыдачей виз прокомментировали в Кремле. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, у Вашингтона нет права отказывать в выдаче виз в подобных случаях, так как речь идёт не о двусторонних отношениях. По словам представителя Кремля, ситуация требует жёсткой реакции и со стороны России, и со стороны ООН, писал News.ru.