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Отказ в выдаче виз членам российской делегации, которая должна была принимать участие в Генассамблее ООН, это тревожная и неприемлемая ситуация. Своими действиями США нарушили международные обязательства, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Он подчеркнул, что у Вашингтона нет права отказывать в выдаче виз в подобных случаях, так как речь идёт не о двусторонних отношениях. По словам представителя Кремля, ситуация требует жёсткой реакции и со стороны России, и со стороны ООН.

Наши дипломаты работают, и американский посол приглашён, и в Вашингтоне наше посольство принимает меры, — цитирует Пескова РИА Новости .

Ранее, как писал News.ru, десять участников делегации из России не получили визы в США. Они должны были вылететь для участия в работе Генеральной Ассамблеи ООН. Российский МИД осудил действия американской стороны, заместителю посла Соединённых Штатов была вручена нота протеста.