https://static.news.ru/photo/03ecf7a6-dea7-11e9-8d76-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Москва считает несостоятельным объяснение США о технических причинах отказа в выдаче виз членам российской делегации на Генассамблее ООН. Об этом заявила официальный представитель МИДа Мария Захарова.

Американская сторона якобы ссылается на технический характер проблемы, на сроки подачи документов. Это не так, — сказала Захарова.

Она подчеркнула, что все документы были поданы своевременно — в сроки, которые были отведены американской стороной.

При этом, уточнила Захарова, за два месяца до вылета при первой попытке оформить документы бумаги «были возвращены с формулировкой „рано сдали“».

Официальный представитель российского МИДа предположила, что «что-то у ребят сломалось капитально».

Ранее, как писал News.ru, член Совета Федерации Константин Косачев рассказал, что десять участников делегации из России не получили визы в США. Они должны были вылететь для участия в работе Генеральной Ассамблеи ООН.