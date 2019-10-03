Официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) РФ Мария Захарова сообщила, что российские дипломаты, намеревавшиеся принять участие в двустороннем форуме «Диалог Форт-Росс», опять не получили визы США.
Она отметила, что проблемы с получением виз для сотрудников МИД РФ стали регулярными.
На этой неделе в результате подобных же шагов с американской стороны сорвалась поездка представителей на российско-американский форум, — заявил Захарова на брифинге.
Ранее десять участников делегации из РФ не получили визы в США. Они должны были вылететь для участия в работе Генеральной Ассамблеи ООН. В Госдепе отказались комментировать такое решение. Тем временем глава российского МИДа Сергей Лавров заявил, что российская сторона подготовит ответ на отказ Соединённых Штатов выдать визы российским дипломатам. Политик не стал говорить о конкретных мерах, пообещав, что это будет «сюрприз», писал News.ru.
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