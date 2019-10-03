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Политолог Владислав Ганжара связывает протестные митинги, которые прошли в Киеве против согласования «формулы Штайнмайера», с экс-президентом Петром Порошенко, который, по его мнению, жаждет реванша.

Националисты и разные группы влияния ждали подобного шага от новой администрации Украины. Пока формула определена лишь на бумаге, речь об исполнении ещё не идёт, но мы видим, что это уже...