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Министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что российская сторона подготовит ответ на отказ Соединённых Штатов выдать визы делегатам из РФ, находящимся под санкциями США.

Дипломат не стал говорить о конкретных мерах, пообещав, что это будет «сюрприз», передаёт « Первый канал ».

Не лишайте нас возможности сделать сюрприз, - подчеркнул он.

Как ранее писал News.ru, десять участников делегации из РФ не получили визы в США. Они должны были вылететь для участия в работе Генеральной Ассамблеи ООН. В Госдепе отказались комментировать такое решение, а председатель комитета ГД по международным делам Леонид Слуцкий сказал, что находится в санкционных списках, но хотел ехать в Америку в рамках делегации.

В ответ на такое решение депутат Госдумы Алексей Чепа предложил запретить россиянам участвовать лотерее грин-карт.

Инцидент прокомментировала официальный представитель МИД России Мария Захарова. Она назвала отказ в визах очередным актом пренебрежения правами суверенных государств и международных организаций, а также неспособностью «как-то прилично выполнять собственные международно-правовые обязательства».