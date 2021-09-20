Оверчук рассказал о ходе переговоров по разблокированию связей в Карабахе
Сона Рустамова
Сона Рустамова
10:31, 20 сентября 2021
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Вице-премьер России заявил, что Россия, Азербайджан и Армения настроены на разблокирование транспортных и экономических связей в Карабахе. Об этом сообщает Sputnik Армения. Последняя трёхсторонняя встреча рабочей группы состоялась в августе.
Трёхсторонняя рабочая группа проводит встречи. Последняя встреча, седьмая по счёту, состоялась в середине августа в Москве. Все стороны настроены на деблокирование экономических и транспортных связей в регионе. Идёт обсуждение, как это сделать, — сказал Оверчук.
По его словам, восстановление транспортных маршрутов позволит создать новые возможности для расширения и увеличения товарооборота между странами.
Как отмечается, вопрос строительства коридора через Армения на настоящий момент не обсуждается.
Ранее сообщалось о возобновлении трёхсторонней рабочей группы. На состоявшемся заседании участники обсудили перспективы восстановления транспортных коммуникаций в регионе и ход выполнения договорённостей глав трёх стран.
Совместное заявление о полном прекращении военных действий в Карабахе президенты России и Азербайджана Владимир Путин и Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян подписали 9 ноября 2020 года. В дальнейшем они договорились о создании рабочей группы на уровне вице-премьеров правительств, которая займётся налаживанием транспортных и экономических связей в регионе.