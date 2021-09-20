Оверчук рассказал о ходе переговоров по разблокированию связей в Карабахе

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Замглавы МИД РФ Андрей Руденко заявил, что Москва ожидает от «Талибана» (запрещён в РФ) выполнения своих обещаний несмотря на то, что не всё проходит гладко. Его слова приводит ТАСС. После захвата власти талибы обязались нормализовать ситуацию в Афганистане.

Не всё проходит гладко, но тем не менее мы рассчитываем, что удастся совместными усилиями добиться стабилизации в этой стране, — сказал Руденко. По его словам, после событий в Афганистане угроза...