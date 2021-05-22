Основатель Telegram-канала NEXTA Протасевич сообщил о слежке

Создатель Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич заявил перед своим задержанием в аэропорту Минска, что за ним следят. Об этом в воскресенье, 23 мая, пишет Telegram-канал «Беларусь головного мозга», на котором тот работает главным редактором.
По словам Протасевича, в афинском аэропорту перед рейсом к нему начал проявлять «нездоровое внимание» мужчина средних лет. Он был в майке, светлых штанах и с кожаным чемоданчиком. По словам журналиста, незнакомец говорил на русском языке.
Сначала мужчина попытался снять на камеру документы Протасевича, а затем удалился, хотя стоял следующим в очереди на проверку документов.
Ранее в Минске приземлился пассажирский самолёт авиакомпании Ryanair, пилоты которого сообщили о вероятном минировании. Впоследствии информация о минировании не подтвердилась.
Позднее стало известно, что на борту находился экс-главред Telegram-канала NEXTA, признанного в Белоруссии экстремистским, Протасевич. Его задержали в аэропорту белорусской столицы.
В ноябре 2020 года Комитет государственной безопасности Белоруссии внёс основателя NEXTA Степана Путило и Протасевича в список лиц, причастных к террористической деятельности. Им было заочно предъявлено обвинение по статье 293 УК Белоруссии «Массовые беспорядки». Белорусские власти обратились к Польше с требованием выдать Путило и Протасевича «с учётом общественной опасности их преступной деятельности».