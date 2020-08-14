На основателя крупнейшего Telegram-канала Белоруссии завели уголовное дело

Белорусские силовики завели уголовное дело на основателя оппозиционного Telegram-канала Nexta Степана Путило. Канал является крупнейшим в стране: на него подписаны больше 1,9 млн человек.
Его объявили в розыск по статье о массовых беспорядках. Такое решение принял полковник Максим Свирид. Документ опубликован в Nexta.
Если случайно встретите полковника Свирида на улице — передавайте ему от нас привет! Форма привета — на ваше усмотрение, — написали авторы канала.
Telegram-канал Nexta во время отключения Интернета на территории республики стал одним из немногих источников информации о происходящем в стране. В нём публиковались снятые белорусами ролики о жестокости силовиков на акциях протеста, а также сообщались планы активистов.
В Белоруссии в течение нескольких дней проходят массовые протестные акции. На улицы городов выходят тысячи людей, не согласных с официальными итогами выборов президента 9 августа, после которых было объявлено о победе Лукашенко.
По данным Центризбиркома, за действующего главу государства Александра Лукашенко
Протесты сопровождаются жёсткими задержаниями. Силовики применяют водомёты, слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули. С обеих сторон есть большое количество пострадавших, как минимум один человек погиб.
Как писал NEWS.ru, 14 августа Тихановская анонсировала создание координационного совета по трансферу власти. После оглашения результатов выборов она заявила о готовности к диалогу с властями и обратилась к международному сообществу с просьбой помочь его организовать.
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