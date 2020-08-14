На основателя крупнейшего Telegram-канала Белоруссии завели уголовное дело

https://static.news.ru/photo/0291fb6e-de37-11ea-a508-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Белорусские силовики завели уголовное дело на основателя оппозиционного Telegram-канала Nexta Степана Путило. Канал является крупнейшим в стране: на него подписаны больше 1,9 млн человек.

Его объявили в розыск по статье о массовых беспорядках. Такое решение принял полковник Максим Свирид. Документ опубликован в Nexta.

Если случайно встретите полковника Свирида на улице — передавайте ему от нас привет! Форма привета — на ваше усмотрение, — написали авторы канала.

Telegram-канал Nexta во время отключения Интернета на территории республики стал одним из немногих источников информации о происходящем в стране. В нём публиковались снятые белорусами ролики о жестокости силовиков на акциях протеста, а также сообщались планы активистов.

В Белоруссии в течение нескольких дней проходят массовые протестные акции. На улицы городов выходят тысячи людей, не согласных с официальными итогами выборов президента 9 августа, после которых было объявлено о победе Лукашенко.

По данным Центризбиркома, за действующего главу государства Александра Лукашенко проголосовали 80,1% избирателей, за его основного конкурента Светлану Тихановскую —10,1%. Люди уверены, что эти результаты были сфальсифицированы.

Протесты сопровождаются жёсткими задержаниями. Силовики применяют водомёты, слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули. С обеих сторон есть большое количество пострадавших, как минимум один человек погиб.

Как писал NEWS.ru, 14 августа Тихановская анонсировала создание координационного совета по трансферу власти. После оглашения результатов выборов она заявила о готовности к диалогу с властями и обратилась к международному сообществу с просьбой помочь его организовать.