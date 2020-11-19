Белорусские силовики внесли основателей Nexta в список террористов

https://static.news.ru/photo/2da58edc-2a64-11eb-80f7-fa163e074e61_660.jpg Степан Путило Фото: facebook.com/stepanexta

Основатель Telegram-канала Nexta Степан Путило и его экс-главный редактор Роман Протасевич попали в список лиц и организаций, причастных к терроризму, который ведёт белорусский КГБ.

Основание включения в перечень: обвиняемый по уголовному делу по ст. 293 Уголовного кодекса Республики Беларусь (ответственность за массовые беспорядки. — NEWS.ru), — говорится в документе.

При этом в справочной информации допущена ошибка: там говорится, что они имеют отношение к Telegram-каналу Nexta Life, в то время как канал носит название Nexta Live.

Перечень, размещённый на сайте ведомства, был обновлён 18 ноября. В нём перечислены 726 имён, большинство из которых — иностранцы, внесённые в международные списки террористов.

Накануне в пресс-службе Генпрокуратуры Белоруссии сообщили, что попросили от Минюста Польши заключить под стражу и выдать основателей Telegram-канала Nexta Степана Путило и Романа Протасевича для привлечения к уголовной ответственности. Просьба основана на договоре между двумя странами о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным, трудовым и уголовным делам от 26 октября 1994 года. В их отношении в рамках уголовного дела применена мера пресечения в виде заключения под стражу, они объявлены в розыск.

При этом польская прокуратура сообщила, что не получила от властей Белоруссии просьбу о выдаче лиц, которая была бы оформлена в законном формате.

Ранее NEWS.ru писал, что в отношении Путило возбуждено уголовное дело и он объявлен в розыск как в Белоруссии, так и в России. При этом живёт он в Польше, куда уехал ещё в 2018 году. Кроме того, минский суд признал экстремистскими материалами Telegram-канал Nexta Live и его логотип. На канале активно освещаются протесты против президента страны Александра Лукашенко.