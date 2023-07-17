ООН уведомили о приостановке участия России в зерновой сделке

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Мария Захарова

Представители ООН в Стамбуле получили уведомление о приостановке участия России в черноморских соглашениях, также известных как зерновая сделка, сообщает ТАСС со ссылкой на сотрудника организации. Официальная реакция ООН будет позже, отметил он.

Официальная реакция на это решение последует из ООН позже. Пока могу подтвердить, что такая информация в Стамбуле ООН получена, — сказал собеседник.

Представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что Москва также уведомила Украину и Турцию о своем возражении против продления соглашения.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее заявил, что зерновая сделка фактически прекратила свое действие 17 июля. При этом он подчеркнул, что часть договоренностей, касающихся РФ, так и не была выполнена. По словам Пескова, Москва готова вернуться к реализации соглашения в случае, если российская часть сделки будет выполнена. При этом ЧП на Крымском мосту не повлияло на решение России об участии в договоренностях, подытожил он.

В свою очередь представитель МИД Китая Мао Нин выразила надежду на то, что действие сделки будет продлено. Также она подчеркнула, что Китай будет взаимодействовать со всеми сторонами соглашения для обеспечения мировой продовольственной безопасности, если это будет необходимо.