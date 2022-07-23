Обвиняемого в убийстве бывшего японского премьера Абэ заключили под стражу Kyodo: обвиняемого в убийстве бывшего японского премьер-министра Синдзо Абэ Тэцую Ямагами арестовали до 29 ноября

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Тэцуй Ямагами, обвиняемый в убийстве бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ

Обвиняемого в убийстве бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ 41-летнего Тэцую Ямагами арестовали до 29 ноября, сообщает агентство Kyodo. Власти собираются также провести баллистическую экспертизу самодельного оружия, обнаруженного у Ямагами.

После экспертизы Ямагами могут предъявить еще одно обвинение – в нарушении законов об огнестрельном оружии.

Покушение на бывшего японского премьера произошло 8 июля, когда Синдзо Абэ выступал в городе Нара перед своими избирателями. У Ямагами было самодельное оружие, из которого он произвел несколько выстрелов. Медики пытались спасти Абэ, но все усилия оказались напрасными: политик скончался в больнице. Ямагами уже признал свою вину.

Свой поступок Ямагами объяснил тем, что считал бывшего премьера связанным с сектой «Церковь объединения». Мать обвиняемого передала туда крупную сумму, после чего в семье начались финансовые трудности.

Тело Синдзо Абэ кремировали, прошла церемония погребения для родных и близких политика. Государственные похороны назначены на 27 сентября в Токио.