Экс-директора РАЭК арестовали Экс-главу РАЭК Гребенникова отправили в СИЗО по делу о госизмене

Лефортовский суд Москвы арестовал экс-директора РАЭК Сергея Гребенникова по обвинению в государственной измене, следует из решения суда. Заседание прошло в закрытом режиме, подробности дела не разглашаются.

Суд удовлетворил ходатайство следствия о заключении Гребенникова под стражу. Ему вменяют передачу иностранным структурам сведений, составляющих гостайну (статья 275 УК РФ).

Ранее профессор кафедры арабской филологии Санкт-Петербургского государственного университета Михаил Суворов, получивший 10 суток административного ареста за демонстрацию экстремистской символики, подал заявление об увольнении. В учебном заведении уточнили, что в отношении мужчины проводится служебное разбирательство.

До этого ФСБ задержала в Новороссийске гражданку России по подозрению в госизмене. Работавшая на гражданском судне женщина передавала украинским спецслужбам данные о кораблях Черноморского флота и объектах ПВО. Позднее подозреваемая призналась, что не видела «ничего страшного» в своих действиях, — таким образом женщина ответила на вопросы о мотивах сотрудничества с украинской стороной.