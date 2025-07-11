В Новосибирске арестовали главу судебного департамента за растрату

Центральный районный суд Новосибирска заключил под стражу главу управления судебного департамента в Новосибирской области Александра Шереметьева, передает пресс-служба инстанции. Его подозревают в растрате.

Избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца, то есть до 10.09.2025. Постановление не вступило в законную силу, — гласит сообщение пресс-службы.

Ранее обвинение в растрате было предъявлено генеральному директору МХАТа имени Горького и художественному руководителю Михайловского театра Владимиру Кехману. По версии следствия, средства были похищены при реконструкции старой сцены.

Отмечается, что вступив в должность, Кехман задумал грандиозную перестановку и ремонт, в частности реконструкцию старой сцены МХАТа на Тверском бульваре. Госконтракт на это был разыгран между подрядчиками в 2023 году. Начальная цена закупки — 927 млн рублей, в ходе аукциона она выросла до 938 млн рублей. ООО «РСК-Ренессанс», директором и владельцем которого является Марат Каргинов, выиграло тендер.